चीन में बदला जनसंख्या नियंत्रण कानून, अब तीन बच्चे पैदा करने की मिली आजादी, बूढ़ी आबादी से बचने के लिए फैसला

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, मई 31: अपनी बूढ़ी होती आबादी और जनसंख्या को बढ़ाने के लिए चीन ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को बदल दिया है। अब चीन में तीन बच्चे पैदा करने की इजाजत मिल गई है। चीन की सरकार ने अपनी जनता को अब तीन बच्चे पैदा करने के लिए कहा है। यानि, चीन में परिवार नियोजन को लेकर जो कानून था, उसमें चीन की सरकार ने संशोधन कर दिया है। नये संशोधन के मुताबिक चीन में लोग अब तीन बच्चे पैदा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

नफ्ताली बेनेट बन सकते हैं इजरायल के नये प्रधानमंत्री, जानिए भारत को लेकर क्या है उनकी राय ?

English summary

China has relaxed the One Child Policy and now has given people the freedom to have three children. The Chinese government has given permission to have three children in view of the aging population.