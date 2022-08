भारत-अमेरिका के सैन्य अभ्यास से बौखलाया 'ड्रैगन', कहा, तीसरे पक्ष की 'एंट्री' बर्दाश्त नहीं करेंगे

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 25 अगस्त: चीन अक्टूबर में होने वाले अमेरिका-भारत सैन्य अभ्यास से काफी बौखलाया हुआ है। दरअसल, चीन के अनुसार विवादित चीन-भारत सीमा के पास सैन्य अभ्यास नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हुए समझौता का उल्लंघन है। चीन ने कहा है कि, समझौते के मुताबिक, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास किसी तरह का सैन्य अभ्यास नहीं किया जाएगा।

While the drill is yet to be officially confirmed, several reports from Indian and international media have said that soldiers from the two countries will participate in a joint military exercise at Auli in Uttarakhand in October, some 100km from the LAC.