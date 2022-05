गाय की डकार कर रही है दुनिया को गर्म, अब स्पेशल मास्क पहनाने की हो रही है तैयारी

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, मई 01: ग्लोबल वॉर्मिंग से पूरी दुनिया परेशान है और भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में इस वक्त जितनी गर्मी पड़ रही है, उससे लोग भारी परेशान हैं। दिन के वक्त लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और माना जा रहा है, कि आने वाले सालों में गर्मी और भी पढ़ने वाली है। वहीं, ग्लोबल वॉर्मिंग की समस्या के लिए गाय के डकार को भी एक बड़ी वजह मानी गई है, लिहाजा अब एक ऐसी मास्क बनाई गई है, जिसके जरिए गाय की डकार को शुद्ध कर दिया जाएगा।

“Burp-catching mask for gassy cows, designed to reduce methane emissions and slow down climate change, wins prestigious Prince Charles prize” https://t.co/SKXkPFVhEN https://t.co/0wfMyALdpi

