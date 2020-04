अस्पताल में भर्ती हुए ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन, कोरोना वायरस से हैं संक्रमित

International

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार विस्तार हो रहा है। आम से लेकर खास लोग इस वायरस के चपेट में आ रहे हैं। संक्रमित लोगों की संख्या के साथ-साथ कोरोना वायरस से मरने वालों की तादात भी तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से पीड़ित ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस से संक्रमित है।

हालात बिगड़ता देख उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार देर रात ब्रिटिश पीएम के कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जॉनसन में कोरोना के लक्षण अब भी दिख रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह पर ही उन्हें टेस्ट के जरिए अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया गया है। पीएमओ ऑफिस की ओर से साफ किया गया है कि इमरजेंसी के हालात नहीं है। डॉक्टरी सलाह पर काम किया जा रहा है। पीएमओ ने कहा कि जॉनसन को ऐहतियातन के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ताकि वो जल्द से जल्द कोरोना को मात देकर अपनी जिम्मेदारियों को जल्द अपने हाथों में ले सकें।

आपको बता दें कि 10 दिन पहले बोरिस जॉनसन के कोरोना से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। कोरोना की पुष्टि होने पर ब्रिटिश पीएम को अपने आवास पर ही क्वारंटीन किया गया था। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो के जरिए बताया कि अब वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री केो साथ-सात शाही घराने के प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं।

Corona के आगे बेबस हुआ सुपर पावर अमेरिका, हर 17 मिनट पर 1 मौत, अब तक 9,171 मौतें

United Kingdom Prime Minister Boris Johnson's office says he has been admitted to the hospital as he is suffering from #Coronavirus symptoms: The Associated Press

He had tested positive for #COVID19, late last month. (File pic) pic.twitter.com/vIHIQ45zm0