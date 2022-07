रूसी हमले में ब्राजीलियन मॉडल की मौत, एक खतरनाक स्नाइपर जिसने ISIS आतंकियों को छुड़ा दिए थे छक्के

International

oi-Artesh Kumar

कीव, 7 जुलाई: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भयंकर युद्ध (Russia-ukraine War) में ब्राजील की मॉडल की मारे जाने की खबर है। Daily Beast की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 39 साल की ब्राजीलियन मॉडल थालिटा डो वाले (Thalito do Valle ) की मौत बंकर में आग लगने की वजह से हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, थालिटा के परिवार की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। उनके परिवार की मानें तो दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई है।

English summary

A Brazilian volunteer soldier, fighting alongside Ukrainian soldiers, has been killed in a Russian military strike, according to Daily Beast. Thalito do Valle was a Brazilian model who was killed when a when Russian forces hit a bunker she was stationed at in Kharkiv, the report further said.