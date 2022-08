अयमान अल-जवाहरी का 'प्रोजेक्ट इंडिया' क्या था? दो वीडियो में बताया था भारत में जिहाद का फॉर्मूला

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 02: अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करने वाला अयमान अल-जवाहिरी आखिरकार मार दिया गया है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जब वो अपने घर के बालकनी में टहलने आया था, उसी वक्त अमेरिकी ड्रोन हमले में उसे उड़ा दिया गया। अयमान अल-जवाहिरी के मारे जाने के साथ ही विश्व के सबसे खतरनाक इस्लामिक आतंकियों की लिस्ट से एक खतरनाक आतंकवादी खत्म हो गया है। अयमान अल-जवाहिरी ने 2001 के बाद से कई मौकों पर भारत का जिक्र किया था और उसने उपमहाद्वीप में जिहाद को अफगान अमीरात के विस्तार के साधन के रूप में देखा, और "(मुस्लिम) राष्ट्र (के लिए) अफगानिस्तान, कश्मीर, बोस्निया-हर्जेगोविना और चेचन्या में लड़ाई" के "धार्मिक कर्तव्य" के बारे में लिखा।

US हमले में मारा गया अयमान अल-जवाहरी कौन था, आजकल भारत पर लगातार क्यों बोल रहा था?

English summary

What was Ayman al-Zawahari's project for the Indian continent and what did he describe as the formula for jihad in India?