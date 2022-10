चीन में 'तानाशाह हटाओ' के नारे! ताजपोशी से पहले शी जिनपिंग को हटाने के बैनर लगे

International

oi-Artesh Kumar

सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 16 अक्टूबर को बीजिंग (Beijing) में राष्ट्रीय कांग्रेस (20th CPC National Congress) की बैठक होनी है। जिसमें शी जिनपिंग (xi jinping) के लगातार तीसरी बार ताजपोशी होने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहल चीन की सड़कों पर जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजधानी बीजिंग में कई जगहों पर उनके खिलाफ बैनर लगाए गए हैं। बीजिंग में पत्रकार स्टीफन मैकडॉनेल ने ट्वीट कर बताया कि, बैनर में जो नारे लिखे गए थे, वे चीन की शून्य कोविड नीतियों का विरोध में थे। नारे में लिखा हुआ था ' हम COVID टेस्ट नहीं चाहते, हम लॉकडाउन नहीं चाहते, हम आजादी चाहते हैं।'

Two protest banners were hung on a #Beijing Third Ring Road bridge today. There was also a fire. The banners opposed Zero #Covid measures, calling for an end to lockdowns, promoting revolutionary change in this country adding "we need to vote; we don't want to be slaves". #China https://t.co/Vdb64jjaFv

English summary

The Chinese citizens were hoping that the zero Covid policy will come to an end after the 20th congress. But all their hopes have been dashed after the Chinese state media in an editorial ‘vowed to never lie flat on virus controls’. Ahead of the Congress, the officials rushed to curb outbreaks across the country and imposed new lockdowns and restrictions in major cities like Shanghai.