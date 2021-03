International

oi-Love Gaur

वाशिंगटन: जब भी आप किसी वीडियो में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस वॉक करते देखते होंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा रोमंचित लगता होगा। अगर वैज्ञानिकों की मानें तो हकीकत इससे उल्ट है, क्योंकि अंतरिक्ष में हर पल खतरा बना रहता है। कुछ ऐसा ही वाक्या शनिवार को स्पेस स्टेशन की मरम्मत के दौरान हुआ, जहां खतरनाक अमोनिया लीक होने से काफी देर तक अंतरिक्ष यात्री परेशान रहे, हालांकि अब हालात काबू में हैं। वहीं नासा ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक शनिवार को दो अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर और माइक हॉपकिंस को पुरानी जंपर केबल से संबंधित कोई काम करना था। तभी अमोनिया पहली नली से बाहर निकल आया, जिसके कुछ गुच्छे उनके सूट पर चिपक गए। अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है, अचानक इतनी मात्रा में उसको देख हॉपकिंस हैरान रह गए। उन्होंने कंट्रोल रूम को बताया कि अमोनिया की मात्रा उनके अनुमान से कहीं ज्यादा है।

Caught in action! Check out @Astro_illini leaving or “egressing” the @Space_Station. Already outside the hatch, he is joining @AstroVicGlover for the duo’s second spacewalk together.

🔴 – Glover's or “Ike's” suit has red stripes

⚪️ – Hopkins' or” Hopper's” suit has no stripes pic.twitter.com/203mdc4KUi