महाभियोग पर वोटिंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों से की शांति बनाए रखने की अपील

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। Donald Trump impeachment: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अब कुछ दिन का ही बचा है लेकिन वह समय से पहले ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी कैपिटल की घटना के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं, समर्थकों को हमले के लिए भड़काने के आरोपों के बीच अमेरिकी संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसको लेकर वोटिंग हुई और बहस शुरू हो गई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, 'कई राज्यों में विरोध प्रदर्श की रिपोर्ट मिली है, मैं आग्रह करता हूं कि कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई भी कानूनविरोधी और किसी भी प्रकार की बर्बरता नहीं होनी चाहिए। इस प्रतिक्रिया को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा और इस तरह के प्रदर्शन के लिए अमेरिका भी कभी समर्थन में खड़ा नहीं होगा। मैं सभी अमेरिकियों से आह्वान करता हूं कि वे तनाव कम करने और महौल में शांति स्थापित करने में मदद करें।'

In light of reports of more demonstrations, I urge that there must be no violence, no lawbreaking & no vandalism of any kind. That is not what I stand for, & it is not what America stands for. I call on all Americans to help ease tensions & calm tempers: US President Donald Trump pic.twitter.com/nG0XlSnbG2