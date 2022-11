शराब की एक 'घूंट' भी बन रही है साइलेंट किलर, हर साल के हिसाब से इस तरह बढ़ता जाता है खतरा-रिपोर्ट

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

शराब नुकसानदेह है। यह बात तो सब जानते हैं। लेकिन, दक्षिण कोरिया के सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की देखरेख में एक शोध हुआ है, जिसके नतीजे बहुत ही डरावने हैं। इसमें पाया गया है कि साल-दर-साल शराब पीते जाने से स्ट्रोक का खतरा भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है। सबसे गंभीर चेतावनी ये दी गई है कि युवाओं में शराब की लत से कामकाजी आबादी पर संकट मंडराने लगा है। वैसे इस शोध में सिर्फ कोरियाई मूल के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है, लेकिन यह भारत जैसे देश के लिए और भी गंभीर चेतावनी की तरह है।

English summary

Every sip of alcohol increases the risk of stroke. The results of research on people of Korean origin are terrible. The more alcohol you drink and the longer you drink it,risk increases