पंजाब की महिलाएं होती हैं विदेश में सबसे अधिक प्रताड़ित, हर 8 घंटे पर एक ‘मंदीप’ मदद के लिए लगाती है गुहार

न्यूयॉर्क, 07 अगस्तः अमेरिका में 30 वर्षीय भारतीय मूल की एक महिला ने घरेलू हिंसा से परेशान होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला का नाम मंदीप कौर है। मंदीप ने 03 अगस्त को एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। विदेशों में इस तरह के अत्याचार झेलने वाली मनदीप अकेली महिला नहीं थी। आए दिन भारत की बेटियों के साथ ऐसी घटनाओं की पुरनावृत्ति होती रहती है।

50 हजार आपराधिक मामले दर्ज

भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक हर 8 घंटे में विदेशों में रहने वाली एक भारतीय पत्नी, अपने पति से तंग आकर मदद के लिए अपने घर फोन करती है। चर्चित पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (EPW) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2020 के बीच विदेश मंत्रालय को एनआरआई पत्नियों की तरफ से घरेलू हिंसा की 3,955 शिकायतें प्राप्त हुईं। रिपोर्ट बताती है कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 498A के तहत एनआरआई शादी में 50,000 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे अधिक मामले पंजाब में दर्ज किए गए हैं जहां 32,000 एनआरआई पत्नियों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।

8 सालों से कर रही थी बर्दाश्त

मंदीप ने वीडियो में आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसका पति उसको पीटता था, लेकिन उसे लगा कि अमेरिका शिफ्ट होने के बाद सब बदल जाएगा। हालांकि, ऐसा हो नहीं पाया। मंदीप कहती हैं, यहां आने के बाद वह रोज उसे पीटने लगा। वह नशे में हो या न हो उसने मुझे रोज पीटना जारी रखा। मंदीप वीडियो में कहती हैं, मैंने पिछले आठ सालों से यह सबकुछ यह सोचकर बर्दाश्त किया कि वह एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने आठ सालों तक मेरे साथ मारपीट की। मैंने भरसक कोशिश की। मेरे साथ दुर्व्यव्हार किया जा रहा है। अब मैं और यातना बर्दाश्त नहीं कर सकती।

किसी और महिला से भी था पति का अफेयर

मंदीप वीडियो में अपने पति पर किसी और महिला संग अफेयर का भी आरोप लगाती हैं। वह कहती हैं कि उसके पति का दूसरी महिलाओं के साथ चक्कर भी है। यह उनके साथ ही रहता है और विरोध करने पर मारता है। मंदीप ने बताया, मायके वालों ने हमारे बीच सुलह की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुधरा। मंदीप ने आरोप लगाया कि उसके पति ने तीन दिनों तक उसका अपहरण किया और उसकी पिटाई की। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। हालांकि, माफी मांगने पर मंदीप ने उसे माफ कर दिया।

ऊपरवाला करेगा कर्मों का हिसाब

मंदीप ने आगे कहा कि वे ऊपरवाला उसका हिसाब करेंगे और उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने मुझे मरने के लिए मजबूर किया है, मुझे अपने बच्चों को छोड़कर दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मंदीप की दो बेटियां भी हैं। इसमें एक छह साल की तो दूसरी चार साल की है। मंदीप की बहन कुलदीप ने आरोप लगाया कि बेटी पैदा होने पर मंदीप का पति रंजोधबीर उसे मारता था। वह दहेज में 50 लाख रुपये और मंदीप से एक बेटा चाहता था। इस मामले में मंदीप के पिता ने बिजनौर के नजीबाबाद थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं न्यूयॉर्क पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है।

मंदीप के पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी

मंदीप कौर के पिता जसपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में मनदीप कौर के पति रंजोधबीर सिंह संधू, रंजोधबीर के पिता मुख्तार सिंह, मां कुलदीप राज कौर और भाई जसवीर सिंह पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए गए हैं। रंजोधबीर पर दूसरी महिला से संबंध रखने का भी आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाने की पुलिस ने धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 498-ए (घरेलू हिंसा), 323, 342 (दंड) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

