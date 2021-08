तालिबान की जीत पर निकले अफगान कमांडर के आंसू, बाइडेन-गनी को बताया धोखेबाज, बताई हार की पूरी कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 26: अफगानिस्तान के एक कमांडर ने अफगानिस्तान में हार के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही अफगान कमांडर ने जो बाइडेन के उस बयान की भी निंदा की है, जिसमें उन्होंने अफगान सेना को डरपोक करार दिया था। 15 हजार सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अफगान कमांडर ने कहा है कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान की सेना का अनादर किया है और अगर अफगानिस्तान में उनके देश की सेना हारी है तो उसके पीछे अमेरिका की बेवफाई है।

The commander of the Afghan army has told the full story of the Afghan war, blaming Biden and Ghani for the defeat.