परी की तरह प्यारी है ये एडल्ट स्टार, शादी करने को बेचैन रहते हैं फैंस, बोलीं, लोग मुझे सेक्स करते...

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, जुलाई 19: आप सोच रहे होंगे, कि शायद किसी पोर्न स्टार को शादी के प्रपोजल्स नहीं मिलते होंगे या भला किसी पोर्न स्टार से कौन शादी करना चाहता होगा, लेकिन एक पोर्न स्टार ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई ऐसे खुलासे किए हैं, जो हैरान करने वाले हैं। एक पोर्न स्टार ने अपने चाहने वालों की तरफ से मिले शादी के प्रपोजल्स के बारे में कई खुलासे किए हैं, जो चौंकाने वाले हैं। इस पोर्न स्टार का नाम लीना लविंग्स है और उन्होंने अपनी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं।

English summary

The famous adult star has revealed that people fall in love with her in such a way that she keeps getting hundreds of marriage proposals.