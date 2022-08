लगातार काम करके थक गया था हाथी, दांतों से ही महावत के कर दिए दो टुकड़े

International

oi-Artesh Kumar

बैंकॉक, 27 अगस्त : थाईलैंड में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां एक हाथी ने अपने महावत को दो हिस्सों में चीर दिया। मेल ऑनलाइन के अनुसार, थाई पुलिस ने कहा कि गर्म मौसम के दौरान लकड़ी ढोने के क्रम में एक नर हाथी ने अपने महावत ( हैंडलर) को बाहर के दो दांतों से चीर कर रख दिया। वहीं, महावत के शव को उठाने के लिए हाथी को पहले बेहोशी का इंजेक्शन बंदूक के जरिए दिया गया।

English summary

Police said the elephant was "going crazy" after being made to haul wood from a rubber plantation in Phang-nga, southern Thailand, for four days, per the media outlet. Temperatures reached 89.5° degrees Fahrenheit on the day of the attack.