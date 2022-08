युवा पायलट ने अकेले दुनिया घुमकर रच दिया इतिहास, 250 घंटे विमान उड़ाकर बनाया रिकॉर्ड

International

oi-Artesh Kumar

बुल्गारिया, 25 अगस्त: ब्रिटिश पायलट 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड ने बुधवार को बुल्गारिया में उतरने के साथ ही इतिहास रच दिया। 17 साल के किशोर मैक रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। मैक अकेले दुनियाभर में उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनने के साथ-साथ माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया की परिक्रमा करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स बन गए।



English summary

A 17-year-old pilot became the youngest person to fly solo around the world in a small aircraft after he landed on Wednesday in Bulgaria, where his journey kicked off five months ago.