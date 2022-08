पाकिस्तान में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप, पहचान जाहिर न हो इसलिए चाकू से निकाल ली दोनों आंखें

International

oi-Sanjay Kumar Jha

इस्लामाबाद, 31 अगस्तः पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुल्क में लगातार अल्पसंख्यकों पर ऐसी जुल्म हो रहे हैं जिसने सुनकर लोगों की रूह कांप जा रही है। ताजा मामला सिंध प्रांत का सामने सामने आया है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं हैवानों ने चाकू से उसकी दोनों आंखें नोच डाली हैं। मामला सिंध प्रांत का है। बच्ची हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।

बच्ची की स्थिति गंभीर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 अगस्त को परिवारवालों को उनकी 8 साल की बच्ची बेहर गंभीर स्थिति में मिली थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर्स ने उसके साथ गैंगरेप की पुष्टि की। डॉक्टर्स का मानना है कि बच्ची के बचने की उम्मीद काफी कम है। यह मामला लगभग दबा दिया गया था लेकिन एक हिंदू राइट एक्टिविस्ट ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर दिया। इस वीडियो में पीड़ित बच्ची स्ट्रेचर पर नजर आ रही थी और उसके माता-पिता उसे स्ट्रेचर पर अस्पताल में ले जा रहे थे।

परिवार के साथ मौजूद एक महिला ने बताया कि बच्ची की हालत बहुत गंभीर है। उसका खून बहना रुक नहीं रहा है। फिलहाल एक पाकिस्तानी चैनल की क्लिप नजर आ रही है जिसमें दिख रहा कि बलात्कारियों ने बच्ची के उसके पूरे चेहरे को कैसे खरोंच दिया है। बच्ची की आखों पर चाकू घोंपे जाने के बाद के घाव दिख रहे हैं। पीड़िता की मां का कहना है कि पीड़ित बच्ची पास के किसी दुकान पर गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी।

लड़की को आरोपी उठाकर ले गए थे, जिसके बाद उसका सामूहिक बलात्कार किया गया।

अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं

लड़की के गायब होने के कुछ घंटे बाद उसे उमरकोट पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और अपराधियों को ढूंढने में लगी हुई है। हालांकि अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस घटना ने पाकिस्तान सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल बच्ची बीआडीएस अस्पताल में रेफर कर दी गई है। जहां उसका एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की देख-रेख में उपचार चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार बच्ची को एंटीबायोटिक दवाओं की सख्त जरूरत है।

