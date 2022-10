6th जेनरेशन युद्ध का कौन बनेगा महाशक्ति? अगर US हारा तो दुनिया पर होगा ड्रैगन का एकछत्र 'राज'

International

6G military supremacy: दुनिया काफी तेजी से विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त जब दुनियाभर में 5G ब्रॉडबैंड नेटवर्क शुरू किए जा रहे हैं, उस वक्त अमेरिका और चीन 6जी हथियारों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, जिससे साफ जाहिर होता है, कि आने वाले वक्त में इंसानी हाथ में ऐसे ऐसे हथियार होंगे, जिनसे पलक झपकते दुनिया खत्म हो सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) की अगस्त की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, चीन सैन्य उद्देश्यों के लिए 6जी तकनीक को लागू करने में एक सेंन्ट्रलाइज्ड कमांड मॉडल को फोलो कर रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए निचले स्तर के कमांड और ऑपरेटरों को पर ज्यादा भरोसा कर रहा है।

English summary

The race to include 6G technology in the army has started between America and China, whoever wins, will rule the world.