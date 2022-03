वीडियो: होलिका दहन के प्रोग्राम में डीजे पर डांस करते युवक ने सीने में घोंपा चाकू, मौके पर हुई मौत

Indore

इंदौर, 19 मार्च। होलिका दहन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाला मामल सामने आया है। यहां पर डांस करते करते एक युवक ने खुद के सीने में चाकू घोंप लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी घटना बाणगंगा थाना इलाके की गुरुवार रात तीन बजे कुशवाह नगर की है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मीडिया से बातचीत में बाणगंगा थाना एसआई योगेश करासिया ने बताया कि कुशवाह नगर में 38 साल का गोपाल अपने दोस्त और परिवार के लोगों के साथ होलिका दहन के प्रोग्राम में डीजे पर डांस कर रहा था।

गाने पर नाचते हुए उसने हाथ में एक चाकू लेकर खुद को सीने में मारने का एक्शन किया। चाकू गोपाल के सीने में गहराई तक चल गया था। इस वजह से उसके सीने से खून बहने लगा। आसपास मौजूद दोस्त और रिश्तेदार उसे पास के एक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

