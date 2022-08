India

चंडीगढ़, 18 अगस्‍त: पंजाब के मोगा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये घटना मोगा में स्थित स्‍टेडियम की है जहां एक 18 वर्षीय बास्केटबॉल खिलाड़ी लड़की प्रैक्टिस के लिए गई थी और तब वहां पर उससे तीन युवकों ने बालात्‍कार की कोशिश की और उनसे बचने के लिए वो छत पर भागी और वहां सेगिरने से उसे कई फैक्‍टचर आए। वहीं तीनों युवक फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

पुलिस ने गुरुवार को कहा पंजाब के मोगा जिले के एक स्टेडियम की छत से कथित तौर पर बलात्कार की कोशिश करने वाले तीन युवकों ने एक 18 वर्षीय बास्केटबॉल खिलाड़ी को कई फ्रैक्चर हुए। पुलिस ने बताया खिलाड़ी को लुधियाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके दोनों पैरों और जबड़े में चोट का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि यह घटना 12 अगस्त की है और तीनों आरोपी तब से फरार हैं।शिकायत पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई है। इस शिकायत के मुताबिक उनकी बेटी मोगा के स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए गई थी।

आरोपियों में से एक की पहचान जतिन कांडा के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर स्टेडियम में उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। जब उसने विरोध किया और भागने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर उसे लगभग 25 फीट की ऊंचाई से धक्का दे दिया, जिससे वह कई जगहों पर गंभीर रूप से घायल हो गई।

मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुलनीत खुराना ने गुरुवार को कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जतिन और उसके दो साथियों के खिलाफ आईपीसी की 307 (हत्या का प्रयास) और 376 (बलात्कार) समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

