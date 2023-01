WFI: बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच करेगी 7 सदस्यों की कमेटी, ओलंपिक संघ ने किया गठन

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

India

oi-Love Gaur

Wrestlers Protest Row: कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शौषण और तानाशाही के आरोपों के बाद मामला बढ़ता जा रहा है। खेल मंत्री के साथ गुरुवार को हुई बैठक में किसी तरह का नतीज नहीं निकला, जिसके बाद अब पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पूनिया से मिले पत्र पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए शुक्रवार शाम को भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी परिषद की बैठक हुई।

जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन

इस बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता हैं।

We will sit and listen to everyone and do an unbiased investigation after looking at the charges and try to give a fair justice: Sahdev Yadav, Indian Weightlifting Federation President and member of the 7-member Committee former by IOA, to ANI https://t.co/0larEhfall