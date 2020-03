Women's Day 2020: महिला दिवस पर इन आकर्षक हिंदी/अंग्रेजी मैसेज, कोट्स, वॉलपेपर से दें शुभकामनाएं

1

मुस्‍कुराकर, दर्द भूलकर, रिश्‍तों में बंद थी दुनिया सारी,

हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति ही नारी,

महिला दिवस की शुभकामनाएं

2

नारी तुम केवल श्रृद्धा हो, विश्‍वास रजननम पग तल में,

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्‍दर समतल में

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

3

नारी एक मां है उसकी पूजा करो,

नारी एक बहन है उसका स्‍नेह करो,

नारी एक भाभी है उसका आदर करो,

नारी एक पत्‍नी है उसको प्रेम करो,

नारी एक औरत है उसका सम्मान करो।

4

मां के साथ ममता मिलती, बहन से मिलता हमेशा दुलार

नारी शक्ति को पूजनीय समझो, ये लगाती जीवन नैया पार।

5

जीवन का यही अनमोल सार- नारी नहीं थी कभी बेचारी

क्योंकि नारी में निहित है इस सृष्टि की शक्ति सारी।

6

हर दुख दर्द सह कर वो मुस्कुराती है, पत्थरों और दीवारों से बने मकान को, वो औरत ही जो घर बनाती हैं।

हैप्‍पी वूमेंस डे

7

नारी ही तो ममता है, आस्था है

जहां उम्मीद टूटती हो, वहां एकमात्र आस है।

8

जीवन का आधार तुम्ही से, इस जीवन का ये सार तुम्ही से

पथ कठिन हो या फिर घोर अंधेरी रात, मार्गदर्शन की उम्मीद तुम्ही से।

9

हे नारी तू सीता के मन में समाई तू राधा के मन में समाई,

साधू संत जिसे स्‍वर्ग कहते, तू धरती पर वही मुक्ति है

10

जहां होता हो नारी शक्ति का अपमान

जान लीजिए वो स्थान तो है नर्क समान।

महिला दिवस कोट्स अंग्रेज़ी में

1

A woman performs all the duties of a man but a man cannot do all that a woman can do.

2

A woman, she is born with the power to save and love, her existence is based on the truthfulness in her eyes.

3

A woman in any form shall be celebrated and honored, be it, a sister or a wife or a mother or any other form.

4

Women are the mammoth reservoir of power and talent which has yet not been tapped.

5

If you want to get a plan, go to a man but if you want it to be done, go to a woman

6

Feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength.

7

You should never let your fears prevent you from doing what you know is right. - Aung San Suu Kyi

8

How important it is for us to recognize and celebrate our heroes and she-roes! - Maya Angelo

9

Don't let anyone tell you you're weak because you're a woman

10

A charming woman doesn't follow the crowd. She is herself.

11

A woman with a voice is, by definition, a strong woman.

मिलिए बिहार की ज्योत्सना झा से, जिसने पॉजिटिव सोच के दम पर जीता जहां, पढ़ें Exclusive Interview