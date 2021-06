क्या ऐसे स्टूडेंट को अमेरिका में दोबारा लेनी पड़ेगी वैक्सीन ? भारतीय छात्रों की बढ़ी चिंता

India

नई दिल्ली ,4 जून: आने वाले महीनों में अमेरिका के 400 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नया सत्र शुरू होने वाला है। वहां के शिक्षण संस्थाओं ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए उनके संस्थानों में आना चाहते हैं, वह कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाकर ही आएं। लेकिन, चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि कोवैक्सिन और स्पूतनिक वी का टीका लगवाने वाले स्टूटेंड के सामने कुछ यूनिवर्सिटी दोबारा वैक्सीन लगवाने की शर्त रख रहे हैं। अब सवाल है कि इस तरह का जोखिम लेने के लिए कौन तैयार होगा ? क्या ऐसा करना सुरक्षित होगा ? इसकी वजह से पहले से ऐसी वैक्सीन लगवा चुके छात्रों की चिंता बढ़ गई है।

Some US universities are asking students who have been vaccinated with Covaxin and Sputnik V to get revaccinated, which is risky