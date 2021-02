बिना नाम लिए राहुल गांधी ने साधा PM पर निशाना,पूछा- 'क्यों कई तानाशाहों के नाम ऐसे हैं, जो M से शुरू होते हैं?

Why do so many dictators have names that begin with 'M' asked Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर ट्विटर के जरिए धावा बोलते आ रहे हैं। उनका ताजा ट्वीट भी इसी और इशारा करता है, हालांकि अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा उन्हीं की ओर है। उन्होंने अपने Tweet में लिखा है कि 'क्यों कई तानाशाहों के नाम ऐसे हैं, जो M से शुरू होते हैं?'

English summary

Why do so many dictators have names that begin with 'M' asked Rahul Gandhi on Twitter, here is his TWeet, Please have a look.