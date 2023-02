कामर्शियल फ्लाइट में यात्रियों को इमरजेंसी में बचने के लिए क्‍यों नहीं दिए जाते पैराशूट ? जानें ये तीन बड़ी वजह

India

oi-Bhavna Pandey

कार्मशियल फ्लाइट में बैठते ही यात्रियों को हमेशा निर्देश दिया जाता है कि क्रैश लैंडिंग की स्थिति में खुद को कैसे संभालना है।यात्रियों को एयर होस्‍टेस फ्लाइट के बीच में खड़ी होकर ये समझाती है कि केबिन के दबाव में गिरावट होने पर ऑक्सीजन मास्क का उपयोग कैसे किया जाए और आपात स्थिति में लाइफ सेविंग जैकेट कैसे लगाया जाए। ये सभी निर्देश हर उड़ान से पहले यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, लेकिन क्‍या कीाी आपने सोचा है कि इन कार्मशियल फ्लाइट में पैराशूट यात्रियों को क्‍यों नहीं दिया जाता। क्‍यों नहीं पैराशूट के उपयोंग के बारे में निर्देश दिए जाते हैं?

English summary

Why there are no parachutes in commercial flights, why parachutes are not given to passengers in flight, why parachutes are not kept in commercial flights