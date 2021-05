8 साल पहले क्या हुआ था ? जिसने तेजपाल के जीवन में मचा दिया तहलका?

India

पणजी, 21 मई। शुक्रवार का दिन तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, आज उन्हें इंटर्न के साथ यौन शोषण मामले में बरी कर दिया गया है। जिसके बाद पिछले 8 साल से, जिस जंजाल में तरुण तेजपाल उलझे हुए थे, उससे उन्हें मुक्ति मिल गई है। मालूम हो कि तरूण तेजपाल पर आरोप था कि उन्होंने नवंबर 2013 के पणजी के एक होटल के 'थिंक फेस्ट' कॉन्क्लेब में नशे की हालत में अपनी जूनियर सहकर्मी का यौन शोषण किया था। गौर करने वाली बात ये थी कि वो सहयोगी तेजपाल के दोस्त की ही बेटी थी।

Journalist Tarun Tejpal, who was acquitted of physical assault charges in a 2013 case by court in Goa today. here Who is Tarun Tejpal, What is tehalka story and what what happened 8 years ago in Goa Hotel, read ful, details.