कौन हैं नारायण राणे और क्या था सीएम उद्धव ठाकरे पर उनका बयान

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 24 अगस्त: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुस्से के शिकार बन गए। उन्होंने सीएम के खिलाफ एक अशोभनीय टिप्पणी की थी, इसके बाद महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार ऐसी बौखलाहट में आई कि आनन-फानन में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करवा दिए और उन्हें गिरफ्तार करके ही दम लिया। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही है या उद्धव सरकार ने मनमानी की है यह तो बाद में तय होगा। लेकिन, यह जरूर है कि शिवसेना जिस आक्रामक राजनीति की बीज बोती है, राणे भी उसी सियासत के पैदावार हैं और कांग्रेस में वर्षों बितान के बाद भाजपा में शामिल हुए हैं।

English summary

Union Minister Narayan Rane is a top leader of the Konkan region of Maharashtra and has also been the Chief Minister in the Shiv Sena government