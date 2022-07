दो राज्यों की राज्यपाल रहीं Margaret Alva कौन हैं ? कांग्रेस पर लगा चुकी हैं गंभीर आरोप

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 जुलाई: विपक्षी दलों ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनकड़ के खिलाफ कांग्रेस की बुजुर्ग नेता मार्गरेट अल्वा को अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया है। अल्वा ने 17 विपक्षी दलों के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार लिया है। मार्ग्रेट अल्वा का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है और कुछ वर्ष पहले तक वह राजनीति में सक्रिय रह चुकी हैं। वह कई राज्यों की राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और पांच बार की सांसद रही हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से।

English summary

Profile of Margaret Alva. Was Governor of Rajasthan, Uttarakhand, took additional charge of Goa-Gujarat. She was the Union Minister of many departments. Serious allegations have been leveled against Congress