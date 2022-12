सीडीसी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में हाल ही में कोविड-19 के 40 प्रतिशत से अधिक मामलों के लिए अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन BA.2 सब-वैरिएंट XBB.1.5 के हैं। जानिए क्‍या है कोविड का 'सुपर वैरिएंट' XBB.1.5।

India

oi-Bhavna Pandey

कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ चुका है, जिसे सुपर वेरिएंट बताया जा रहा है। इस सुपर वेरिएंट का नाम XBB.1.5 है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार अमेरिका में हाल ही में कोविड-19 के 40 प्रतिशत से अधिक मामलों के लिए अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन BA.2 सब-वैरिएंट XBB.1.5 हैं। हालांकि कई सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ चीन में बढ़ते कोविड मामलों, संक्रामक बीमारी के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ सुपर वैरिएंट, XBB.1.5 के दोगुने होने को लेकर चिंतित हैं। आइए जानते हैं क्‍या है कोविड का 'सुपर वैरिएंट' XBB.1.5। जिसके अमेरिका में 40 प्रतिशत से अधिक मामले आए हैं।

मिनेसोटा विश्वविद्यालय के एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. माइकल ओस्टरहोल्म ने रॉयटर्स ने अपने एक इंटरव्‍यू में कहा कि "विडंबना यह है कि दुनिया अभी जिस सबसे खराब संस्करण का सामना कर रही है, वह वास्तव में एक्सबीबी है।"

यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका के हाल के 40% से अधिक कोविड मामले ओमिक्रॉन सब-वैरिएंट XBB.1.5 के कारण हुए हैं।

ओस्टरहोम ने कहा कि अमेरिका के 10 राज्यों में से सात जहां मामले और अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, पूर्वोत्तर में हैं, वहां एक्सबीबी मामलों में वृद्धि के साथ समवर्ती है।

XBB की पहचान पहली बार भारत में अगस्त में हुई थी। यह वहां और साथ ही सिंगापुर में तेजी से हावी हो गया। तब से यह XBB.1 और XBB.1.5 सहित सबवैरिएंट्स के एक परिवार में विकसित हुआ है।

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट एंड्रयू पेकोज़ ने कहा कि XBB.1.5 अपने परिवार के सदस्यों से अलग है क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त म्यूटेशन है जो इसे कोशिकाओं से बेहतर ढंग से बांधता है। उन्‍होंने कहा वायरस को कोशिकाओं में अधिक कुशल होने के लिए कसकर बांधने की ज़रूरत है और इससे लोगों को संक्रमित करने में वायरस को थोड़ा और अधिक कुशल बनाने में मदद मिल सकती है।"

पेकिंग विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक और सहायक प्रोफेसर, यूनलॉन्ग रिचर्ड काओ ने मंगलवार को ट्विटर पर डेटा प्रकाशित किया, जिसने संकेत दिया कि XBB.1.5 न केवल सुरक्षात्मक एंटीबॉडी को XBB.1 वेरिएंट के रूप में प्रभावी रूप से विकसित करता है, अत्यधिक प्रतिरक्षा से बचने वाला था, बल्कि एक प्रमुख रिसेप्टर के माध्यम से कोशिकाएं बाध्यकारी के लिए भी बेहतर है। ।

English summary

What is the 'super variant' XBB.1.5 of Covid, which has 40 percent cases in America, why is it more dangerous