भारतीय संविधान का Basic structure क्या है ? उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ की टिप्पणी से हो रही है चर्चा

उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ के बयान के बाद विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद सामने आ गया है। उन्होंने संविधान के मूल ढांचे वाली बात पर आपत्ति जताई है,जिसका सिद्धांत संविधान ने नहीं SC ने दिया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ की वजह से एक बार फिर से न्यायपालिक, विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकारों को लेकर बहस हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका अत्यधिक सक्रिय हुई है और इसकी वजह से कार्यपालिका और विधायिका के साथ टकराव की स्थिति भी पैदा हुई है। ताजा मतभेद न्यायिक नियुक्तियों को लेकर चल रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार इसकी पारदर्शिता को लेकर लगातार प्रश्नचिन्ह खड़े कर रही है। इसकी वजह से संविधान के मूल ढांचे का मुद्दा गर्मा गया है, जो न्यायपालिका के पास एक ऐसे हथियार की तरह है, जहां विधायिका की सारी 'सर्वोच्चता' सीमित हो जा रही है।

