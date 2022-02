Digital Rupee क्या है ? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किया है ऐलान

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 1 फरवरी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा करके डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इससे आने वाले वक्त में करेंसी मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था में ही बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि, आम लोगों के लिए यह किस तरह से सुविधाजनक और सुरक्षित होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर इससे क्या फायदे होंगे या फिर इसके इस्तेमाल का तरीका क्या होगा? यह जानना दिलचस्प है। वैसे सरकार ने इसे जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को दी है।

English summary

After the launch of Digital Rupee, how different it will be from the paper currency, why it was needed and how safe it is, know everything