Weather Updates: दिल्ली में आज मौसम रहेगा साफ लेकिन कई राज्यों में छाएगा कोहरा

नई दिल्ली, 13 फरवरी। कई दिनों की ठंडी हवाओं के बाद शनिवार को दिल्लीवासियों को दिन में अच्छी धूप निकलने के कारण काफी राहत मिली, कल दिल्ली- एनसीआर में मौसम साफ रहा। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में मौसम साफ रहने की बात कही है तो वहीं पड़ोसी राज्यों में अभी भी कोहरे का आतंक देखने को मिलेगा।

Weather will be clear in Delhi today but fog will prevail in many states says IMD . here is Weather Updates.