Weather:सर्दी से क्यों कांप रहा है उत्तर भारत? इस दिन है बारिश और बर्फबारी का अनुमान

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 19 जनवरी: पूरा उत्तर भारत पिछले करीब एक हफ्ते से कड़ाके की सर्दी से कांप रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में थोड़ी राहत का भरोसा दिलाया है, तो लगे हाथ मौसम के हालत और बिगड़ने की भी भविष्यवाणी कर दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि ऐसी क्या वजह है कि राजस्थान से लेकर बिहार तक इस समय लोग जबर्दस्त सर्दी झेल रहे हैं। इसकी वजह है, आसमान में मोटे बादलों का डेरा। इसके साथ ही मौसम विज्ञानियों ने पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनने का भी पूर्वानुमान जता दिया है, जिसके चलते बारिश और बर्फबारी की संभावना भी बढ़ गई है, जो सर्दी को भी बढ़ा सकती है।

English summary

Meteorologist said that there is a camp of clouds from Pakistan to Bihar, due to which there is a severe Cold conditions in North India