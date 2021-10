Weather: मौसम ने फिर मारी पलटी, कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक, गिरा तापमान लेकिन यहां बरसेंगे बादल

India

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। मौसम ने एक बार फिर से पलटी मारी है। देश के कई राज्यों से जहां मानसून विदा हो गया है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ ने बिहार-झारखंड में दस्तक दे दी है जिससे की मौसम शुष्क हुआ है लेकिन हवा में सिहरन पैदा हो गई है, जिसने जल्दी ठंड के आने की आहट दे दी है। हालांकि कुछ राज्यों में 25 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के नार्थ-वेस्ट के पास जो चक्रवाती प्रेशर बना हुआ था, वो अब यूपी की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिससे बिहार में एक-दो जगहों को छोड़कर अब मौसम काफी शुष्क रहने वाला है।

Western disturbances (WD) are essentially low-pressure systems that originate over the Mediterranean Sea so temperature dropped but heavy rain expected in many states in next 24 hours says IMD. See weather updates.