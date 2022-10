Weather Updates: दिल्ली-NCR में छाया कोहरा, कई राज्यों में बरसेंगे बादल, जानिए करवा चौथ पर कैसा रहेगा मौसम?

India

Weather Updates: कहते हैं ना मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये कभी भी पलटी मार लेता है और कभी-कभी तो मौसम का बदलता रूख वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल देता है, जैसे कि इस वक्त दिल्ली-एनसीआर में हो रहा है, यहां पर भारी बारिश के बद अब कोहरे ने दस्तक दे दी है। आज सुबह यहां धुंध की चादर देखी गई। अक्टूबर में दिल्ली का कोहरा लोगों की हैरानी का सबब मना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ये नार्मल प्रक्रिया है, जब लगातार बारिश होने के बाद मौसम ड्राई होता है तो नमी की वजह से कोहरा बनने लगता है, हालांकि ये स्थायी नहीं होता है इसलिए एक-दो दिन बाद दिल्ली से धुंध हट जाएगी। विभाग ने आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का और बारिश ना होने का अनुमान जताया है इसलिए उम्मीद की जा रही है आज आसमान साफ रहेगा और दिल्ली वासियों को करवा चौथ पर चांद बिल्कुल साफ नजर आएगा।

जहां दिल्ली का ये हाल है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर बर्फबारी होने वाली है। हिमाचल और उत्तराखंड में Snowfall की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बर्फबारी और कुल्लू-शिमला में अच्छी -खासी बारिश और बर्फबारी की बात कही है। बर्फबारी होने के कारण तापमान में गिरावट आएगी , जिससे अब आने वाले दिनों में मौसम सर्द होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक लोग घरों में स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे।

उत्तराखंड के अलावा यूपी, एमपी , छत्तीसगढ़ और बिहार में भी बारिश हो सकती है तो वहीं पू्र्वोत्तर राज्यों में आज भी तेज बारिश होने के आसार हैं। धेमाजी, लखीमपुर और डिब्रूगढ़ में आज भी Yellow Alert जारी है तो वहीं सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र और कोंकण में भी आज बूंदाबादी संभव है।

तो वहीं दक्षिण भारत में भी बेमौसम बरसात ने आफत पैदा कर रखी है। कर्नाटक, केरल , आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश होने से कई जगहों पर जल जमाव हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। हुबली में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। फिलहाल आज भी इन राज्यों में बादल बरस सकते है। 'ला-नीनो इफेक्ट' के कारण इस वक्त देश में बारिश हो रही है, हालांकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि ये इफेक्ट खत्म होते ही है मौसम शुष्क हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी।

