Weather Updates: कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, गुलमर्ग में बर्फबारी, जानिए दिल्ली के मौसम का हाल

India

Ankur Sharma

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर। साउथ वेस्ट मानसून की वापसी अब कभी भी हो सकती है तो वहीं इसी बीच मौसम के एक बार फिर से करवट लेने की बात सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक देश के कई राज्यों में बरसात होने की संभावना नजर आ रही है इसलिए उसने आज से लेकर अगले तीन दिनों तक बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है।

English summary

Rain Expected in in many States in next 24 hours, light snowfall in Gulmarg, Know About Delhi, What says IMD . read weather updates.