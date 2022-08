क्यों मौसम दे रहा है धोखा ? दुनिया भर में बढ़ी मुश्किल, IMD ने इस बड़ी समस्या की ओर किया इशारा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 अगस्त: बादल फट जा रहे हैं और मौसम वैज्ञानिकों को उसके बारे में कोई अनुमान ही नहीं रहता। दुनिया भर के कई देश इस बार अप्रत्याशित लू का शिकार हुए हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक उसके बारे में पहले किसी तरह की संभावना जताने में नाकाम रहे हैं। मौसम के इस बेईमान मिजाज ने कई लोगों की जानें भी ली हैं। अब भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक ने बताया है कि मानसूनी बारिश ने इसबार कई इलाकों को धोखा क्यों दिया है। कई क्षेत्रों में उम्मीद से काफी ज्यादा बारिश हो गई है और जो बारिश के लिए ही जाने जाते थे, वे बूंद-बूंद के लिए तरस गए हैं।

English summary

Weather Prediction:The Director General of the Indian Meteorological Department, Mrityunjay Mohapatra has said that due to climate change, it has become a challenge for meteorologists around the world to give accurate weather information