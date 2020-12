Indo-PAK Row: पाकिस्तान की चालबाजियों पर बोले राजनाथ सिंह-'भ्रम में ना रहें, सीमा पार भी एक्शन हो सकता है'

We will Take action against Pakistan said Defence Minister Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेताया है कि अगर उसने भारत को तंग करने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ANI को दिए गए अपने खास इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जब से वह अस्तित्व में आया है तब से नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है लेकिन भारत ने उसे बताया है कि आतंक के खात्मे के लिए सीमा पर ही नहीं सीमा के पार जाकर भी कार्रवाई की जा सकती है, उन्होंने कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन कोई अगर उसे तंग करे तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है।

English summary

Our soldiers have proved that not only this side, but to eliminate terrorism they can go to other side & attack terrorist hideouts if the need arises.Defence Minister Rajnath Singh