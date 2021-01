बिना वीजा के दुबई पहुंचे विवेक ओबरॉय फंसे मुसीबत में लेकिन तभी...

Vivek Oberoi lands in Dubai but forgets to carry his visa: 'साथिया' फेम एक्टर विवेक ओबेरॉय इन दिनों दुबई में हैं लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत भारी गलती कर दी है लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए विवेक अबोरॉय की ना केवल मदद की बल्कि उन्हें मुश्किल में पड़ने से भी बचाया। विवेक ने इस बात के लिए दुबईवासियों का आभार व्यक्त किया है और उनके लिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी गलती भी मानते हुए एयरपोर्ट के सभी ऑफिसरों को Thank You बोला है। विवेक ओबेरॉय का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं।

English summary

Bollywood actor Vivek Oberoi lands in UAE but forgets to carry his visa, here's what happened at Dubai airport, here is Video, please have a look.