योगी आदित्यनाथ को मिला काम का इनाम, नगर निगमों में बीजेपी का जलवा

नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है और सीएम योगी की कड़ी मेहनत रंग लाई है। UP निकाय चुनाव के नतीजों से साफ है कि अभी भी यूपी में मोदी और योगी का जादू बरकरार है। इस चुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा था जिसमें वो पास हो गए हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश के मंत्री रात-दिन एक किए थे। इन सभी की मेहनत पर यूपी की जनता ने अपनी मुहर लगा दी है।

English summary

Uttar Pradesh Civic Polls: BJP wins in Moradabad, Ayodhya and Gorakhpur, good for yogi adityanath