'ब्यूटीफुल... बॉलीवुड में ट्राई करो', यूजर की सलाह पर नव्या नवेली ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब

नई दिल्ली, 28 जुलाई। अमिताभ बच्‍चन की नानित नव्‍या नवेली के पास इतना बड़ा फिल्‍मी बैग्राउंड होने के बावजूद उन्‍होंने बॉलीवुड से दूरी बना रखी है। जहां नव्‍या नवेली की दोस्‍त सुहाना खान समेत अन्‍य स्‍टार किड बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत कर रही हैं, वहीं नव्या नवेली नंदा ने लीक से हटकर एक बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं, नव्‍या आरा हेल्थ और एनजीओ प्रोजेक्ट नवेली की सह-संस्थापक हैं। नव्‍या ने हाल ही में एक फोटो शेयर की जिसको देखकर यूजर ने कहा आप ब्‍यूटीफुल हैं, बॉलीवुड में भी कोशिश करनी चाहिए, इस पर नव्‍या नवेली ने दिल जीत लेने वाला जवाब दिया।

User said to Navya Naveli, you are beautiful, should try in Bollywood too, know what was the answer