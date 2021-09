IAS Topper: "बिहार की हवा में ही होती है....आईएएस करना है"! शुभम कुमार ने यह कर दिखाया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 24 सितंबर: यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और बिहार के शुभम कुमार इस बार आईएएस टॉपर बने हैं। उन्होंने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। पिछले साल उन्हें ऑल इंडिया रैंक 290 मिला था। शुभम कुमार बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं और उनके पिता बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं। इस कामयाबी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें बधाई दी है। इस बार संघ लोक सेवा आयोग ने कुल 761 सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजी है। सुभम आईआईटी इंजीनियर हैं। उनके लिए आईएएस का करियर क्यों महत्वपूर्ण है आइए जानते हैं।

English summary

UPSC Result 2020:Shubham Kumar, who stood first in the Civil Services Examination 2020, has said that it is only in the air of Bihar….to do IAS