तमिलनाडु और कर्नाटक में ब्रिटेन से लौटे दो यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव

बेंगलुरु। New strain of Coronavirus ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन को लेकर भारत में संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। कई राज्यों से ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जो हाल-फिलहाल में यूके से लौटे हैं। कर्नाटक में भी ऐसा एक केस रिपोर्ट किया गया है, जो हाल ही यूके से लौटा है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि मुझे इस बारे में जानकारी दे दी गई है।

राज्य में नाइट कर्फ्यू की नहीं है जरूरत

बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि हम सभी दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं। राज्य में जो भी ब्रिटेन से आएगा, उसका एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट जरूर किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात को खारिज किया है।

I came to know about a person who tested positive after arriving from UK. We are following all guidelines. Whoever will come from UK will be tested at the airport... There is no need to impose night curfew in Karnataka: CM BS Yediyurappa pic.twitter.com/DdYcdZpl4S

तमिलनाडु में 10 पहले भी UK से आए यात्रियों को खंगालेगी सरकार

वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी सोमवार को यूके से लौटा एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि अभी इस बात की जांच की जा रही है कि वो ब्रिटेन में कोरोना की स्ट्रेन से तो संक्रमित नहीं है। इसके लिए प्रशासन ने उसका सैंपल NIV पुणे भेजा गया है। तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी जे राधाकृष्ण ने कहा है कि हम उन लोगों की भी पहचान कर रहे हैं, जो पिछले 10 दिन के अंदर यूके से लौटे हैं। साथ ही हम एयरपोर्ट पर उसी यात्री को जाने की अनुमति दे रहे हैं, जिसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है।

We are also identifying the people who travelled to UK in the last 10 days & ensuring they all test negative in RT-PCR testing: Tamil Nadu Health Secretary J Radhakrishnan

