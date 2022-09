'मेरे या सरकार खिलाफ लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन......' इस मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से की सीधी बात

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अगरतला, 21 सितंबर: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने पत्रकारों से सीधी बात की है और कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि उनकी सरकार या खुद उनके खिलाफ कुछ लिखने की आवश्यकता है तो जरूर लिखनी चाहिए। लेकिन, उन्होंने इसके साथ ही पत्रकारों को कुछ नसीहतें भी दी हैं। आज के समय में जब कुछ पत्रकार सरकारों पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने जैसे आरोप लगाते हैं, उसमें सीधे मुख्यमंत्री के स्तर पर पत्रकारों से सरकार और सीएम की कमियां उजागर करने का आह्वान करना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ ही पत्रकारों की जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है।

Tripura CM Manik Saha has asked journalists to write fearlessly against him or his government, but whatever they writes, write the truth