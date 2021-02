ममता की सांसद महुआ मोइत्रा ने लगाया जासूसी का आरोप, कहा- मेरे घर के बाहर तीन पुलिसवाले तैनात

India

oi-Love Gaur

TMC MP Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अपने परवान पर है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर संसद में टिप्पणी करने के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया था। वहीं अब उन्होंने दिल्ली पुलिस से उनके घर के बाहर तैनात तीन सशस्त्र अधिकारियों को हटाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस को लिखे पत्र में सांसद ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जासूसी हो रही है।

पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा संसद में काफी आक्रामक दिखाई दे रही हैं। वो सरकार को लगातार अपने भाषणों से घेर रही हैं। वहीं अब उन्होंने अपनी जासूसी का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनका कहना है कि तीन हथियार बंद जवान उनके घर के बाहर तैनात हैं, जबकि उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी है। इन अधिकारियों को हटाया जाए। सांसद ने बताया कि ऐसा लगता है कि 'मैं किसी तरह की निगरानी में हूं'।

उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी रक्षा के लिए संसाधनों को बर्बाद मत करें, सबकी रक्षा करें। मैं सुरक्षा नहीं लेती यदि आप मुझे पर निगरानी रख रहे हैं, तो मुझसे पूछें और मैं आपको बताऊंगी। लोकतंत्र पहले से ही खतरे में है, हमें यह मत समझिए कि हम रूसी गुलाग (एक तरह से राजनीतिक बंदी) में रह रहे हैं।

Our brave young men sign up for the BSF to guard India’s borders - using them for durwan duty outside my home is a bit silly, isn’t it, @CPDelhi , @MHAIndia pic.twitter.com/LViFEu2HOt