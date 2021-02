तापस रॉय के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह की प्रतिक्रिया, TMC ने बंगाल में स्वीकार कर ली है हार

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। TMC MLA Tapas Roy statement टीएमसी विधायक तापस रॉय के बयान को लेकर बंगाल की सियासत में एक नया मोड़ आ गया रहा है। तापस के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में टीएमसी का अहंकार टूट गया है और ये तापस रॉय के बयान के बाद एकदम साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल में टीएमसी ने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए अब वो कांग्रेस और वाम दलों को एकसाथ लेना चाहती है।

It confirms that their arrogance has been broken & they accepted defeat: Union Minister Prahlad Singh Patel on TMC MP Tapas Roy's remark 'Onda TMC MLA will join Congress & Left procession' pic.twitter.com/i6xrLCyucA

टीएमसी को हार का हो गया है एहसास- दिलीप घोष

आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल से पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी इस बात को समझ गई है कि अगर वो अकेले बंगाल में चुनाव लड़ेगी तो वो जीत नहीं पाएगी, इसीलिए वो कांग्रेस और वाम दलों को साथा लाना चाह रही है, लेकिन स्थिति कुछ भी हो हम बंगाल में लड़ने और परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

TMC has understood that it can't win against BJP if it fights alone. They all (Congress, Left & TMC) should fight together. We're ready to fight in Bengal&bring change: West Bengal BJP pres Dilip Ghosh on TMC MP Tapas Roy's remark 'Onda TMC MLA will join Congress&Left procession' pic.twitter.com/DWesHOxaaN