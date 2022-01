क्या दिल्ली-मुंबई में बीत चुका है कोरोना वायरस का पीक? ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने दिया जवाब

India

नई दिल्‍ली, 19 जनवरी। कोरोना महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्‍ली और आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रही है। ऐसे में क्‍या मुंबई और दिल्‍ली में कोरोना महामारी की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसके बारे में आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्‍टर समीरन पांडा ने स्‍पष्‍ठ किया है।

इंडिया टुडे को दिए साक्षात्‍कार में ICMR के वैज्ञानिक डॉ समीरन पांडा ने कहा कि अभी ये पुष्टि करना जल्दबाजी होगी कि क्या दिल्ली और मुंबई में कोविड -19 महामारी की तीसरी लहर में अपने चरम पर पहुंच गई है।

डॉ समीरन पांडा जो कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं उन्‍होंने कहा दिल्ली और मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर चरम पर हैं और सबसे बुरा खत्म हो गया है, हमें यह कहने से पहले दो सप्ताह और इंतजार करने की जरूरत है। उन्‍होंने कहा हम इसे केवल कोरोना केस में आई गिरावट और कोविड पॉजिटिविटी दर के आधार पर नहीं कह सकते हैं।

डॉ पांडा ने कहा कि दो प्रमुख महानगर शहर में कोविड -19 के ओमिक्रॉन और डेल्टा मामलों का अनुपात क्रमशः लगभग 80 और 20 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत के विभिन्न राज्य इस समय महामारी के विभिन्न चरणों में हैं।

