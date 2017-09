हरियाणा: पानीपत के The Millennium School में धरने पर बैठे अभिभावक, आरोपी गिरफ्त में

India

Rahul Sankrityayan

पानीपत। हरियाणा स्थित पानीपत के The Millennium School में बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक सफाईकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने सभी सफाईकर्मियों को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान जिस सफाईकर्मी पर पुलिस को शक था, वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। पुलिस ने The Millennium School में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी जांची थी।

The Millennium School molestation case