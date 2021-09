The Kapil Sharma Show: कपिल ने पूछा Lockdown में क्या किया? बोले सैफ-'बच्चा पैदा किया', Promo Out

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 सितंबर। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो 'द कपिल शर्मा' का रोमांच चरम सीमा पर है। लोगों को हर बार इस शो में कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस बार के शो में आपको बॉलीवुड के नवाब साहब सैफ अली खान मस्ती नजर करते आएंगे। शो का प्रोमो आउट हो गया है, जिसमें सैफ अली खान ने कपिल शर्मा को कुछ ऐसी बात बोली, जिससे सुनने के बाद खुद कॉमेडी के बादशाह कपिल ही पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो गए।

Video: बोले सैफ-' Lockdown में बच्चा पैदा किया', Promo Out

English summary

During the first lockdown, I learnt French and cooking. During the second lockdown, I had a baby Said Saif Ali Khan on The Kapil Sharma Show. here is promo, please have a look.