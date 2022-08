तिरंगा रैली में पुलिस की इंसास राइफल से फायरिंग, तेलंगाना के मंत्री का वीडियो वायरल

India

oi-Vinay Saxena

नई दिल्ली, 14 अगस्त: तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास गौड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर तेलंगाना सरकार ने 'स्वतंत्र भारत वज्रोत्सवम' कार्यक्रम के तहत राज्य भर में तिरंगा के साथ 'फ्रीडम रैली' का आयोजन किया था। कई मंत्रियों ने अपने-अपने क्षेत्र में रैली निकाली। इस दौरान तेलंगाना के खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने पुलिस की बंदूक से हवाई फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद श्रीनिवास गौड़ विवादों में आ गए हैं और लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, गौड़ ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने "रबर की गोली" चलाई थी।

एसपी के कहने पर पुलिस की बंदूक से की हवाई फायरिंग !

दरअसल, तेलंगाना सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव पर 'तिरंगा यात्रा' का आयोजन किया गया। रैली के दौरान खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने पुलिस की बंदूक से हवाई फायरिंग की। इस वीडियो सामने आया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। जानकारी के मुताबिक, रैली की शुरुआत करने के लिए खेल मंत्री ने पुलिस अधीक्षक के कहने पर पुलिस की बंदूक से हवाई फायरिंग की थी। इसी फायरिंग के बाद जिले में तिरंगा रैली की विधिवत शुरुआत हुई थी।

Condemn this irresponsible act of 'firing’ by Minister Srinivas Goud & seek his dismissal from cabinet. His arrogance in firing & then defending it, both show an utter disregard for law & order.

The police personnel on duty too need to be reprimanded for this callousness. pic.twitter.com/YtIJef5u2D