'चीन का नाम लेने से डर रहे हैं पीएम....' तवांग झड़प के बहाने मोदी सरकार पर बहुत कुछ बोल गए ओवैसी

तंवाग झड़प को लेकर हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि वह चीन का नाम लेने से भी डर रहे हैं। उन्होंने सभी दलों के सांसदों को भिड़ंत वाली जगह ले जाने की मांग की है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Asaduddin Owaisi on China,Tawang and PM Modi : AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग में चीन की गुस्ताखी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक नेतृत्व दिखाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं और अगर मीडिया में यह बात नहीं आती तो सरकार चुप ही रह जाती। उन्होंने पीएम मोदी पर यहां तक आरोप लगाया है कि वह चीन का नाम लेने से भी डर रहे हैं। इससे पहले ओवैसी ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल चुके हैं और सभी दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को उस झड़प वाली जगह पर ले चलने की भी मांग कर चुके हैं।

English summary

Tawang clash: Asaduddin Owaisi has accused Prime Minister Narendra Modi that he is afraid to name China. He said that China has been learning from experience, not us